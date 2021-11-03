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В Тертере состоялось открытие нового здания школы, разрушенной в результате агрессии Армении

В Тертере состоялось открытие нового здания школы, разрушенной в результате агрессии Армении 14:33
Наука и образование
3 ноября 2021 г. 15:31
В Тертере состоялось открытие нового здания школы, разрушенной в результате агрессии Армении

В Тертерском районе состоялось открытие нового здания Шихархской сельской полной средней школы им. Дагестана Азизова, разрушенной в результате армянского террора в период Отечественной войны.

Как передает командированный в Тертер сотрудник Report, в церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, советник министра образования Эльнур Алиев, завотделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов, руководители медийных структур и представители СМИ.

Директор учебного заведения Рамиль Агаев сообщил присутствующим, что новая школа модульного типа, в которой работают 22 преподавателя и учатся 80 учеников, состоит из 12 классов.

Глава ИВ Мустагим Мамедов напомнил, что Тертерский район был наиболее пострадавшей во время Отечественной войны: "В непригодность пришли 16 школ, 11 детских садов и большое количество объектов недвижимости. За этот период 16 гражданских лиц стали шехидами, среди которых один школьник".

Он отметил, что 15 из 16 ставших непригодными школ уже отремонтированы.

После выступлений дочь ветерана, ученица Захра Сеидли и ее одноклассники прочитали стихи на тему Родины.

Затем во дворе школы при поддержке Министерства образования, Министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения İDEA и Общественного объединения "Региональное развитие" состоялась акция посадки деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın Tərtərə təcavüzü nəticəsində dağıdılan məktəbin yeni binasının açılışı olub

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