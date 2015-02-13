Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В школах Азербайджана началась аттестация учителей допризывной подготовки. Об этом Report заявил начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Арзу Рагимов. По его словам аттестация проводится совместно с министерством образования: "В настоящее время в школах Азербайджана началась аттестация учителей допризывной подготовки. Аттестация проводится совместной комиссией Государственной службы по мобилизации и министерством образования".

А, Рагимов также отметил, что началась подготовка новых учебных и методических пособий, а также наглядных пособий. "Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу совместно с министерством образования начали подготовку новых учебных и методических пособий, а также наглядных пособий. Мы продолжаем осуществлять в этом направлении совместные мероприятия с министерством образования".