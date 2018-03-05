В прошлом году в Азербайджане построены 82 школы, в 14 школах произведен капитальный ремонт

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане построены и сданы 82 школы, в 14 школах произведен капитальный ремонт, а в 500 - текущий ремонт.

Как сообщает Report, вопрос отразился в отчете Кабмина о деятельности в 2017 году.

В документе отмечается, что согласно заказу министерства образования, в рамках замены аварийных школ, в 40 районах установлены 100 школ модульного типа на 5 000 учащихся.

Ожидается продолжение этих работ и в следующем году, предусматривается замена охватывающих 44 района малокомплектных и аварийных 137 сельских школ на школы модульного типа.

Отмечается, что в отчетный год были построены или отремонтированы 1 центр профессионального образования, 1 центр детско-юношеского развития, 1 учебно-спортивная база, кампусы и корпуса для 3 университетов (Бакинская высшая школа нефти, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства, Французско-азербайджанский университет).