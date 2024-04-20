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В Москве отметили 15-летие Центра азербайджанского языка и литературы

В Москве отметили 15-летие Центра азербайджанского языка и литературы В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Центра азербайджанского языка и литературы.
Наука и образование
20 апреля 2024 г. 15:29
В Москве отметили 15-летие Центра азербайджанского языка и литературы

В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Центра азербайджанского языка и литературы.

Как передает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили МГЛУ и Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы. В рамках юбилейного мероприятия состоялся круглый стол "Россия-Азербайджан: диалог языков и культур".

Ректор МГЛУ Ирина Краева, открывая мероприятие, рассказала об истории и деятельности центра. Она напомнила, что в последние годы Центром азербайджанского языка и литературы успешно руководили Белла Мусаева, Зенфира Рустамова, Лейла Исмаилова.

Советник посольства Азербайджана в России Заур Пашаев, руководитель отдела гуманитарной политики представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова, глава азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияр Гасанов, профессор Бакинского славянского университета Шаргия Гасанова, профессор Бакинского славянского университета, почетный профессор МГЛУ, первый руководитель Центра Белла Мусаева и др. поздравили центр с юбилеем.

Глава азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияр Гасанов поблагодарил ректора вуза Ирину Краеву за постоянное внимание и поддержку всех инициатив, отметил ее личный вклад и заботу в деятельность Центра азербайджанского языка и литературы, пропаганду богатого азербайджанского культурного наследия.

В художественной части мероприятия выступили певцы, танцоры, студенты первого курса, изучающие азербайджанский язык, показали сцены из легендарной комедии "Гайнана".

В заключение мероприятия участники продегустировали традиционные сладости и блюда азербайджанской национальной кухни.

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