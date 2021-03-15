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Грузия проведет совместные учения с НАТО в Черном море

Грузия проведет совместные учения с НАТО в Черном море В территориальные воды Грузии вошли 4 военных корабля НАТО.
Наука и образование
15 марта 2021 г. 19:09
Грузия проведет совместные учения с НАТО в Черном море

В территориальные воды Грузии вошли 4 военных корабля НАТО.

Как сообщает грузинское бюро Report, в состав подразделения входят испанский флагман CHRISTOBAL COLON, румынский REGAA MVA, Турецкий KEMALREIS и болгарский корабль SMELI.

Корабли примут участие в совместных учениях со службой Береговой охраны Грузии в Черном море. Целью учений является укрепление взаимодействия между Грузией и военно-морскими силами стран-членов и партнеров Альянса.

Корабли НАТО покинут территориальные воды Грузии 18 марта.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Qara dənizdə NATO ilə birgə təlim keçirəcək

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