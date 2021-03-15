Грузия проведет совместные учения с НАТО в Черном море

В территориальные воды Грузии вошли 4 военных корабля НАТО.

В территориальные воды Грузии вошли 4 военных корабля НАТО.

Как сообщает грузинское бюро Report, в состав подразделения входят испанский флагман CHRISTOBAL COLON, румынский REGAA MVA, Турецкий KEMALREIS и болгарский корабль SMELI.

Корабли примут участие в совместных учениях со службой Береговой охраны Грузии в Черном море. Целью учений является укрепление взаимодействия между Грузией и военно-морскими силами стран-членов и партнеров Альянса.

Корабли НАТО покинут территориальные воды Грузии 18 марта.