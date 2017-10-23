В БВШН специальность "Инженер по автоматизации процессов" выбрана лучшей специальностью года

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) преподается одна из самых востребованных и перспективных специальностей в наше время – инженерия автоматизации процессов. Как сообщили Report в БВШН, поступать в вузы по этой специальности, рекордной по своей популярности, стремятся самые одаренные, способные и знающие абитуриенты. Из 15 абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы страны в этом году, которые проводил Государственный экзаменационный центр, семь человек остановили свой выбор на БВШН. Пять из них решили учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

В Высшей школе, которая занимает II место в стране по числу президентских стипендиатов, на первом курсе учатся 24 студента, удостоенных президентской стипендии. Из них 21 человек учится по специальности "Инженер по автоматизации процессов". Всего в этом году студентами БВШН по этой специальности стали 40 человек: 12 девушек и 28 юношей. Для поступления в вуз было необходимо набрать не меньше 685 баллов. Средний балл, набранный абитуриентами при поступлении на эту специальность, составил 691 балл. По данным Государственного экзаменационного центра, это профессия является одной из самых престижных и популярных среди студентов.

Представляем динамику средних баллов, набранных абитуриентами в 2013-2017 годах при поступлении по специальности "Инженер по автоматизации процессов", ставшей "Специальностью года".

Год - Средний балл

2013 - 669

2014 - 684

2015 - 685

2016 - 681

2017 - 691