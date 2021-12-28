В Баку уволены директора 25 школ

В 2021 году в подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения назначены 33 директора, изменены рабочие места 16 директоров.

В 2021 году в подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения назначены 33 директора, изменены рабочие места 16 директоров.

Как сообщили Report в управлении, продлены срочные трудовые договоры 117 директоров школ.

С 42 директорами, достигшими пенсионного возраста, заключены срочные трудовые договоры. Срочные контракты с директорами двух школ были заменены на постоянные.

С директорами 25 школ были расторгнуты договоры.

Восстановлена деятельность общеобразовательных школ №152 и 172.