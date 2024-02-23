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В Баку пройдет научная олимпиада для учеников девятых и десятых классов

В Баку пройдет научная олимпиада для учеников девятых и десятых классов Среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет III Бакинская научная олимпиада.
Наука и образование
23 февраля 2024 г. 10:35
В Баку пройдет научная олимпиада для учеников девятых и десятых классов

Среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет III Бакинская научная олимпиада.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, организаторами олимпиады выступят управление и Бакинская высшая школа нефти.

Мероприятие направлено на повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии), совершенствование их теоретических и практических знаний, и создание условий для развития их практических и творческих навыков.

Олимпиада пройдет в 2 этапа среди учащихся 9 и 10 классов. Для участия в первом этапе, который пройдет 9 марта, командам необходимо пройти регистрацию до 29 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке III Bakı Elm Olimpiadası keçiriləcək

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