В Баку пройдет научная олимпиада для учеников девятых и десятых классов

Среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет III Бакинская научная олимпиада.
Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, организаторами олимпиады выступят управление и Бакинская высшая школа нефти.
Мероприятие направлено на повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии), совершенствование их теоретических и практических знаний, и создание условий для развития их практических и творческих навыков.
Олимпиада пройдет в 2 этапа среди учащихся 9 и 10 классов. Для участия в первом этапе, который пройдет 9 марта, командам необходимо пройти