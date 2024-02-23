В Баку пройдет научная олимпиада для учеников девятых и десятых классов

Среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет III Бакинская научная олимпиада.

Среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет III Бакинская научная олимпиада.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, организаторами олимпиады выступят управление и Бакинская высшая школа нефти.

Мероприятие направлено на повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии), совершенствование их теоретических и практических знаний, и создание условий для развития их практических и творческих навыков.