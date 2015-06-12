​В Бакинской Высшей Школе Нефти заседание Ученого Совета посвятили Дню национального спасения

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось последнее заседание Ученого Совета БВШН по итогам 2014-2015-го учебного года. Как сообщили Report в БВШН, ректор Эльмар Гасымов сообщил, что последнее заседание 2014-2015-го учебного года посвящается Дню национального спасения -15 июня.

Он отметил, что в истории каждого народа большую роль сыграла борьба за независимость и национальное освобождение: "Завоевать эту независимость и свободу не так уж легко, и не всем народам и нациям это удается. Поскольку помимо обретения независимости, также важно суметь сохранить ее. Азербайджанский народ восстановил независимость и стабильность в стране лишь после возвращения к руководству по настоятельному требованию народа в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря этому мудрому шагу Гейдара Алиева, Азербайджанская государственность успешно избежала посягательств, направленных против нее".

Рассказывая о мудрой и дальновидной политике, проводимой на то время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в результате, которого Азербайджан превратился в независимое и сильное государство в регионе, Э.Гасымов отметил, что нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев является последователем идей великого лидера.

Ректор добавил, что студенты БВШН также в качестве волонтеров примут участие в этом международном мероприятии.