В Азербайджане в этом году более 80 тыс. учащихся окончат XI классы

В 2018-2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ республики окончат 113 815 учащихся, XI классы - 80 514, XII классы заочных (вечерних) общеобразовательных школ 674 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве образования.

По информации, IX классы подведомственных Управлению образования по городу Баку общеобразовательных школ окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек. Обучение в I классе завершат 45 616 учащихся.

Кроме того, выпускниками 5 200 дошкольных групп, действующих при 2 977 общеобразовательных школах страны, станут 97 918 детей. В новом учебном году в I классы школ прогнозируется прием 164 234 детей, 77 542 из которых девочки, 86 692 - мальчики.