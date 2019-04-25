Завершилось собеседование педагогов, желающих работать по бессрочному контракту

Завершилось собеседование педагогов, желающих работать в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана по бессрочному контракту.

Как сообщили Report в министерстве образования, на проведенных с 22-го по 24-ое апреля собеседованиях участвовали 1 170 педагогов.

Результаты собеседования в ближайшее время отправят на личную страницу каждого кандидата.

Отметим, что в собеседованиях участвовали принятые на работу по срочному трудовому контракту педагоги, набравшие необходимый проходной балл на прошедших в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах конкурсах на свободные вакансии.