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Завершилось собеседование педагогов, желающих работать по бессрочному контракту

В Азербайджане завершилось собеседование педагогов

Завершилось собеседование педагогов, желающих работать в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана по бессрочному контракту. 

Как сообщили Report в министерстве образования, на проведенных с 22-го по 24-ое апреля собеседованиях участвовали 1 170 педагогов.

Результаты собеседования в ближайшее время отправят на личную страницу каждого кандидата. 

Отметим, что в собеседованиях участвовали принятые на работу по срочному трудовому контракту педагоги, набравшие необходимый проходной балл на прошедших в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах конкурсах на свободные вакансии. 

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