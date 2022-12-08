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В Азербайджане завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном

В Азербайджане завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном Завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не сумевших в предыдущие годы закончить общеобразовательные школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.
Наука и образование
8 декабря 2022 г. 13:56
В Азербайджане завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном

Завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не сумевших в предыдущие годы закончить общеобразовательные школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Сообщается, что поступило 1024 обращения для участия в экзаменах в экстернатном формате. Экзамены экстерном пройдут 16-17 декабря в школе №258 города Баку.

Отметим, что успешно сдавшие экзамены учащиеся для получения аттестата могут принять участие в выпускных экзаменах.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda eksternat imtahanlarının vaxtı açıqlanıb

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