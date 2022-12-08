В Азербайджане завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном

Завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не сумевших в предыдущие годы закончить общеобразовательные школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.

Завершен прием документов на сдачу экзаменов экстерном для лиц, не сумевших в предыдущие годы закончить общеобразовательные школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.



Сообщается, что поступило 1024 обращения для участия в экзаменах в экстернатном формате. Экзамены экстерном пройдут 16-17 декабря в школе №258 города Баку.



Отметим, что успешно сдавшие экзамены учащиеся для получения аттестата могут принять участие в выпускных экзаменах.