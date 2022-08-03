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В Азербайджане объявлены результаты приемных экзаменов в военные лицеи

В Азербайджане объявлены результаты приемных экзаменов в военные лицеи Объявлены результаты прошедших 31 июля 2022 года приемных экзаменов в военные лицеи Министерства обороны.
Наука и образование
3 августа 2022 г. 14:48
В Азербайджане объявлены результаты приемных экзаменов в военные лицеи

Объявлены результаты прошедших 31 июля 2022 года приемных экзаменов в военные лицеи Министерства обороны.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты смогут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карт с ответами" здесь.

Результаты экзамена абитуриенты могут узнать, отправив свой рабочий номер на короткий номер 7727 (с номеров всех мобильных операторов).

41 из 1 735 абитуриентов не участвовал на экзамене.

С 5 августа 2022 года ГЭЦ организует онлайн апелляционный процесс (через приложение Zoom или по телефону) для рассмотрения заявок, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться на сайте apelyasiya.dim.gov.az с 10:00 4 августа до 17:00 6 августа. Не зарегистрировавшиеся в течение указанного срока не смогут впоследствии подать апелляцию. В случае, если в электронном заявлении не указано содержание обращения, заявление не принимается и не рассматривается.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi liseylərə qəbul imtahanının nəticələri elan edilib

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