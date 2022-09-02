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В Азербайджане начался отбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

В Азербайджане начался отбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи Начался отбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места высших учебных заведений и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.
Наука и образование
2 сентября 2022 г. 16:17
В Азербайджане начался отбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

Начался отбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места высших учебных заведений и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), отбор специальностей продлится до 7 сентября.

Поступившие в высшие учебные заведения абитуриенты не имеют права участвовать в конкурсе на вакантные плановые места.

Получившие право выбора специальности абитуриенты могут отметить до 20 кодов желаемых специальностей в вузах и ссузах в "Электронном заявлении абитуриента по выбору специальности" на интернет-странице eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2 и подтвердить их.

Абитуриенты (а также суббакалавры) при выборе специальностей по желанию отмечают плановые места либо по госзаказу, либо на платной основе. Если абитуриент хочет принять участие в конкурсе по какой-либо специальности как на основе госзаказа, так и на платной основе, он должен дважды ввести код этой специальности и пометить, какая из специальностей по госзаказу, а какая на платной основе.

Абитуриенты (суббакалавры), которые не подтвердили электронное заявление по отбору специальности, не будут допущены к конкурсу.

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Версия на азербайджанском языке Universitetlərə boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə qəbul üçün ixtisas seçimi başlayıb

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