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Учителям предоставлена возможность пересдать экзамен по математике

Учителям предоставлена возможность пересдать экзамен по математике Институт образования завершил научно-статистический анализ результатов экзамена по математике, проведенного 14 июля 2022 года в рамках конкурса по набору учителей.
Наука и образование
21 июля 2022 г. 21:30
Учителям предоставлена возможность пересдать экзамен по математике

Институт образования завершил научно-статистический анализ результатов экзамена по математике, проведенного 14 июля 2022 года в рамках конкурса по набору учителей.

Как сообщает Report, по итогам анализа было решено, что результат трех спорных вопросов аннулируется для всех участников и кандидатам начисляется 6 баллов, по два балла на каждый из трех вопросов.

Кроме того, в связи с произошедшим кандидатам предоставляется возможность сдать повторный экзамен по математике на добровольной основе. В этом случае действительным будет считаться результат повторного экзамена, а ответы экзамена за 14 июля будут полностью аннулированы.

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