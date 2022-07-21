Учителям предоставлена возможность пересдать экзамен по математике

Институт образования завершил научно-статистический анализ результатов экзамена по математике, проведенного 14 июля 2022 года в рамках конкурса по набору учителей.

Институт образования завершил научно-статистический анализ результатов экзамена по математике, проведенного 14 июля 2022 года в рамках конкурса по набору учителей.

Как сообщает Report, по итогам анализа было решено, что результат трех спорных вопросов аннулируется для всех участников и кандидатам начисляется 6 баллов, по два балла на каждый из трех вопросов.

Кроме того, в связи с произошедшим кандидатам предоставляется возможность сдать повторный экзамен по математике на добровольной основе. В этом случае действительным будет считаться результат повторного экзамена, а ответы экзамена за 14 июля будут полностью аннулированы.