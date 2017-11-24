Стало известно, когда Земля будет находиться на самом близком и дальнем расстоянии от Солнца в следующем году

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году самое близкое расстояние от Земли до Солнца будет наблюдаться 3 января в 09:36.

Об этом Report заявил заместитель директора по научным работам Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов.

По его словам, в это время Земля будет находиться на самом близком расстоянии к Солнцу: "Это расстояние будет меньше среднего расстояния между Землей и Солнцем, то есть на 2,5 млн км меньше от 149 млн 600 тыс. км".

Специалист также отметил, что самое дальнее расстояние от Земли до Солнца будет наблюдаться 6 июля: "Этот процесс произойдет в 20:48. В этот момент Земля будет находиться от Солнца на 2,5 млн км дальше среднего расстояния".