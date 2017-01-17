Списан налоговый долг нескольких действующих университетов Азербайджана и вузов, деятельность которых приостановлена

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Была списана налоговая задолженность нескольких действующих университетов Азербайджана и вузов, деятельность которых приостановлена.

Как сообщает Report, в списке налогоплательщиков, чей долг по процентным и финансовым санкциям на 1 января 2017 года был списан, есть также и Азербайджанский международный университет (ABU). Долг Азербайджанского международного университета, деятельность которого была приостановлена в 2010 году, был списан. Он составлял 353 309 манатов. Была ликвидирована также задолженность Независимого Азербайджанского университета на 98 399 манатов.

Списаны также долги ныне действующего Сумгайытского государственного университета в размере 360 301 манат и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (52 049 манатов).