Состоялось мероприятие по случаю 100-летия государственного флага Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") и Национального музея истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 100-летию государственного флага Азербайджана "Национальный флаг, национальная идентичность".

Как сообщает Report, в организованном в Национальном музее истории Азербайджана мероприятии приняли участие представители министерства образования, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Аппарата омбудсмена, а также представители TİKA, Управления образования города Баку, школьники.

Председатель Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") Севиндж Аскерова сказала, что цель мероприятия заключается в усвоении учениками информации об истории, создании флага Азербайджана, пройденном в течение 100 лет сложном и почетном пути. Она сказала, что государственный флаг – большое наследие для будущих поколений.

Сотрудница Управления образования города Баку Сакина Агаларова поблагодарила участников мероприятия и рассказала о важности проведения подобных мероприятий.

После школьники показали сценки о флаге, зачитали стихи.