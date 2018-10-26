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    Состоялось мероприятие по случаю 100-летия государственного флага Азербайджана

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") и Национального музея истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 100-летию государственного флага Азербайджана "Национальный флаг, национальная идентичность".

    Как сообщает Report, в организованном в Национальном музее истории Азербайджана мероприятии приняли участие представители министерства образования, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Аппарата омбудсмена, а также представители TİKA, Управления образования города Баку, школьники.

    Председатель Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") Севиндж Аскерова сказала, что цель мероприятия заключается в усвоении учениками информации об истории, создании флага Азербайджана, пройденном в течение 100 лет сложном и почетном пути. Она сказала, что государственный флаг – большое наследие для будущих поколений.

    Сотрудница Управления образования города Баку Сакина Агаларова поблагодарила участников мероприятия и рассказала о важности проведения подобных мероприятий.

    После школьники показали сценки о флаге, зачитали стихи.

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