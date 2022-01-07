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Начинается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом

Начинается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом С будущего месяца стартует прием документов для обучения на докторантуре за рубежом.
Наука и образование
7 января 2022 г. 14:35
Начинается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом
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С будущего месяца стартует прием документов для обучения на докторантуре за рубежом.

Как сообщили Report в Минобразования, прием документов для финансирования обучения в докторантуре за рубежом в рамках "Госпрограммы на 2019-2023 годы" проводится дважды в год.

В текущем году первый прием документов пройдет в феврале-апреле, второй – июле-сентябре.

Отмечается, что программа предназначена для кандидатов, готовящихся к поступлению в докторантуру за рубежом по приоритетным специальностям или обучающихся в настоящее время в докторантуре за рубежом по соответствующим направлениям.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с перечнем необходимых документов по ссылке. Для подробной информации можно обращаться в FAQ/MVS или на адрес электронной почты [email protected]

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Версия на азербайджанском языке Gələn aydan xaricdə doktorantura təhsilinə sənəd qəbulu başlayır

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