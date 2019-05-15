Во Франции прошла международная конференция, посвященная древним культурам Аразской долины - ФОТО

14-15 мая во французском городе Лион прошла международная конференция, посвященная древним культурам Аразской долины.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие состоялось при организационной поддержке Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции и Тебризского Исламского университета искусств Исламской Республики Иран.

На мероприятии на тему "Река Араз в последний преисторический период: мост или граница" ("Araz çayı son preistoriya dövründə: körpü, yoxsa sərhəd") с докладами выступили завотделом Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отдела НАНА, член-корреспондент НАНА Вели Бахшалиев, археологи, проводящие связанные с Нахчываном обширные исследования, - доцент Катерине Маро, Саваш Сарыалтун, Николас Гаильхард и Марие Орандж. В своих докладах они коснулись археологических раскопок в Нахчыван-тепе, исследований памятников долин Сирабчай и пр.

Тезисы прозвучавших на конференции докладов изданы в брошюре, на обложке которой изображения Нахчывана.