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Президент НАНА встретился с военными атташе иностранных государств

Президент НАНА встретился с военными атташе иностранных государств Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли встретился с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Азербайджане.
Наука и образование
22 февраля 2024 г. 10:31
Президент НАНА встретился с военными атташе иностранных государств

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли встретился с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Гости ознакомились с историческим зданием "Исмаилия", где располагается Президиум НАНА. Габиббейли рассказал, что здание было построено нефтепромышленником и меценатом Мусой Нагиевым в честь своего сына Исмаила.

Иса Габиббейли также отметил важность визита военных атташе и проинформировал гостей об истории, достижениях, исследованиях НАНА, основанной 27 марта 1945 года.

Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Сонер Оручоглу выразил благодарность руководству НАНА за гостеприимство, а также за вклад в мировую науку.

В завершение гостям были вручены подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-nın prezidenti xarici dövlətlərin Azərbaycandakı hərbi attaşeləri ilə görüşüb

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