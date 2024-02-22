Президент НАНА встретился с военными атташе иностранных государств

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли встретился с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Азербайджане.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли встретился с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Гости ознакомились с историческим зданием "Исмаилия", где располагается Президиум НАНА. Габиббейли рассказал, что здание было построено нефтепромышленником и меценатом Мусой Нагиевым в честь своего сына Исмаила.

Иса Габиббейли также отметил важность визита военных атташе и проинформировал гостей об истории, достижениях, исследованиях НАНА, основанной 27 марта 1945 года.

Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Сонер Оручоглу выразил благодарность руководству НАНА за гостеприимство, а также за вклад в мировую науку.

В завершение гостям были вручены подарки.