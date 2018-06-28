Посольство: Изменен список документов для получения учебной визы в Италию

© Report

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Посольство Италии в Азербайджане внесло изменения в список документов, необходимых для получения визы на учебу в этой стране.

Как сообщили Report в посольстве, обращающиеся для получения соответствующей визы студенты должны иметь выписку из банка о наличии на счету суммы денег (5.889 евро в год), определенной министерством образования Италии.

Студенты для предоставления этих финансовых средств должны иметь выписку по текущему счету в одном из итальянских банков или банке Yapikredi Azərbaycan. Названная сумма должна оставаться на счету как минимум до получения ответа на запрос визы. Либо студент должен предоставить выписку из любого действующего в Азербайджане банка о банковских операциях как минимум за последние 6 (шесть) месяцев.

В посольстве сообщили, что кроме финансовых средств будут учитываться личная подготовка, а также общее личное и семейное положение желающего учиться в Италии лица.