Посол: Азербайджанские вузы вызывают интерес у белорусских студентов

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "На текущий момент отношения между Азербайджаном и Беларусью в сфере образования весьма активны. Всего подписано около 35 договоров и соглашений в данной сфере". Как сообщает Report об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович в ходе образовательного форума "Дни белорусского образования в Азербайджане", открывшегося сегодня в Баку.

На сегодняшнем образовательном форуме участвуют представители более 20 вузов Беларуси, которые презентуют возможности своих учреждений.

"У нас есть масштабный план по развитию сотрудничества с Азербайджаном на 2016-2020 гг в области образования. Представители министерства образования двух стран совершают регулярные визиты", - отметил Г. Ахрамович.

По словам посла, на данный момент в Беларуси обучаются около 100 азербайджанских студентов. В свою очередь азербайджанские вузы также вызывают интерес у белорусских студентов.

Ректор Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) Александр Жук подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью носит стратегический характер, отношения между странами строятся на взаимном доверии и уважении.