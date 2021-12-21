Полномочия по назначению директоров школ переданы Министерству образования

"Теперь Министерство образования будет назначать директоров в образовательные учреждения на местах. До сих пор существовало два ведомства, новым распоряжением этот вопрос разрешен".

"Теперь Министерство образования будет назначать директоров в образовательные учреждения на местах. До сих пор существовало два ведомства, новым распоряжением этот вопрос разрешен".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге.

По его словам, не имеется никаких законодательных запретов на занятие каких-либо должностей: "Происходящее в классной комнате в той или иной школе напрямую зависит от учителя. Нужно говорить об изменениях не по форме, а по сути. Необходимо правильно наладить процесс, чтобы назначение директоров было прозрачным. Мы переходим на более централизованную систему. Самое главное – профессионализм назначаемого лица и прозрачная организация этой работы. Сегодня в стране вакантны 500 директорских мест. Проблема связана со знаниями и квалификацией".