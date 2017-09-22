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    Парламентская делегация Германии посетит Баку

    Целью является отобрать кандидатов от Азербайджана в Международную парламентскую стипендиальную программу бундестага Германии

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Парламентская делегация Германии посетит Баку 2-4 октября.

    Как сообщили Report в посольстве Германии в Азербайджане, целью является отобрать кандидатов от Азербайджана в Международную парламентскую стипендиальную программу (IPS) Бундестага Германии.

    Делегацией из Германии будет руководить депутат Бундестага Каи Геринг.

    Отметим, что в рамках программы IPS 120 стипендиатов из 41 страны с 1 марта по 31 июля 2017 года получили возможность ознакомиться с парламентской системой Германии в рамках стипендий, полностью финансируемых Бундестагом Германии.

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