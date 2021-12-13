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Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме

Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме В Азербайджане экзаменационная сессия осеннего семестра 2021-2022 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях начнется с 3 января 2022 года и будет организована в очной форме.
Наука и образование
13 декабря 2021 г. 14:06
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме

В Азербайджане экзаменационная сессия осеннего семестра 2021-2022 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях начнется с 3 января 2022 года и будет организована в очной форме.

Как сообщили Report в Министерстве образования, соответствующий приказ подписал министр Эмин Амруллаев.

При проведении экзаменов должны строго соблюдаться методические указания Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19), а также установленные Кабмином страны временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период особого карантинного режима.

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