Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме

В Азербайджане экзаменационная сессия осеннего семестра 2021-2022 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях начнется с 3 января 2022 года и будет организована в очной форме.

В Азербайджане экзаменационная сессия осеннего семестра 2021-2022 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях начнется с 3 января 2022 года и будет организована в очной форме.

Как сообщили Report в Министерстве образования, соответствующий приказ подписал министр Эмин Амруллаев.

При проведении экзаменов должны строго соблюдаться методические указания Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19), а также установленные Кабмином страны временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период особого карантинного режима.