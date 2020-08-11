О нас
Report Georgia

Опубликованы результаты выпускных экзаменов

Опубликованы результаты выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов, проведенных для учащихся 11-х классов (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет) 23-24 июля 2020 года.
Наука и образование
11 августа 2020 г. 00:12
Опубликованы результаты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов, проведенных для учащихся 11-х классов (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет) 23-24 июля 2020 года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участники экзамена могут узнать свои результаты на интернет-сайте ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/2020/netorta/?frm=egov), используя свой рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (либо FIN-код).

Узнать свой рабочий номер абитуриенты могут на сайте - https://eservices.dim.gov.az/sagird/infosh.aspx.

Учащиеся (абитуриенты) также могут узнать результаты экзамена (общий балл по каждой дисциплине), отправив свой рабочий номер на номер 7727 для мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub

Новости партнеров

Самое важное

На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16

Последние новости

00:42
Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов Бизнес
00:12
Опубликованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
00:09
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В регионе
23:48
МИД Турции: Пришло время властям Армении образумиться Нагорно-карабахский конфликт
23:37
Китай готовится ужесточить закон о защите государственного флага Другие страны
23:36
Доходы компании "Газпрома" от экспорта газа упали вдвое за полугодие Энергетика
22:51
Житель Джалилабада совершил самоубийство Происшествия
22:42
Президент Ливана принял отставку правительства Другие страны
22:09
В Турции за сутки число зараженных COVID-19 составило около 1200 человек Другие страны
21:38
В Балтиморе произошел взрыв Другие страны
21:28
Словакия высылает дипломатов России по обвинению в шпионаже Другие страны
21:14
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки Другие страны
20:49
ВБ выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Финансы
20:35
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах"ОБНОВЛЕНО Энергетика
20:15
Билл Гейтс: Пандемию удастся остановить только через 2,5 года Другие страны
Вся новостная лента