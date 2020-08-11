Опубликованы результаты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов, проведенных для учащихся 11-х классов (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет) 23-24 июля 2020 года.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов, проведенных для учащихся 11-х классов (в том числе и вступительных для выпускников предыдущих лет) 23-24 июля 2020 года.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участники экзамена могут узнать свои результаты на интернет-сайте ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/2020/netorta/?frm=egov), используя свой рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (либо FIN-код).

Узнать свой рабочий номер абитуриенты могут на сайте - https://eservices.dim.gov.az/sagird/infosh.aspx.

Учащиеся (абитуриенты) также могут узнать результаты экзамена (общий балл по каждой дисциплине), отправив свой рабочий номер на номер 7727 для мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.