Объявлен повторный прием заявок в вузы и колледжи

С учетом многочисленных обращений, поступивших в Государственный экзаменационный центр, вновь активирована система приема заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

С учетом многочисленных обращений, поступивших в Государственный экзаменационный центр, вновь активирована система приема заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты из нижеприведенного списка смогут участвовать в электронном приеме заявок с 6 по 25 апреля:

- Выпускники нынешнего года, не подававшие заявок на конкурс, который проводился с 4 по 17 марта;

- Выпускники прошлых лет, сдавшие в прошлом году выпускной экзамен (первый этап вступительного экзамена), но не принявшие участие в конкурсе, который проводился с 4 по 17 марта. Если эти абитуриенты выберут любую из I, II, III и IV групп, то в качестве результата первого этапа экзамена будет учитываться их балл, набранный в прошлом году.

- Абитуриенты, сдавшие в прошлом году выпускной экзамен (первый этап приемного экзамена) и достигшие призывного возраста, могут зарегистрироваться, если сведения о наличии права на отсрочку от призыва или об освобождении от призыва отражены в электронной базе данных Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСБЭП).

Отметим, что прием заявок завершился 18 марта.