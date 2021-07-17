Обнародованы результаты вступительных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 1 и 2 июля.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 1 и 2 июля.

Как передает Report, результаты первого этапа вступительного экзамена в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, V группе специальностей и вступительного экзамена в колледжи на базе 11-летнего образования, дополнительного экзамена по иностранному языку для желающих сдать экзамен по иностранному языку, отличному от иностранного языка, который был сдан на выпускном экзамене, дополнительного экзамена для желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который был сдан на выпускном экзамене, можно узнать по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netbak1/.

По ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/ можно узнать результаты экзаменов для учащихся 11 классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в апреле, выпускного экзамена для лиц, сдавших экзамены в порядке экстерната.

Также информацию о результатах можно получить, отправив "номер работы" на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).