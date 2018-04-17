Обнародованы результаты второго испытательного экзамена

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты испытательного экзамена, состоявшегося 15 апреля.

Как сообщили Report в центре, каждый абитуриент, посетив сайт ГЭЦ, может ознакомиться с результатами экзамена и картой ответов.

Абитуриенты также могут узнать свои результаты, направив код работы на номер 7727, одинаковый для всех операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar).

Из прошедших регистрацию 23124 абитуриентов 264 человек не явились на экзамен. 2 абитуриента были выведены из экзаменационного зала за действия, идущие вразрез с правилами проведения экзамена.

Отметим, что регистрация на очередные испытательные экзамены, которые состоятся 29 апреля, продолжается.