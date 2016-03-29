Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата "Последнего звонка" в общеобразовательных школах Азербайджана в этом году.

Как сообщили Report в министерстве образования, согласно поправкам в "Образцовый устав общеобразовательных школ", внесенным решением №362 Кабмина от 30 октября 2014 года, занятия в общеобразовательных школах страны начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.

"В связи с этим "Последний звонок" в этом году пройдет 14 июня", - заявили в министерстве.