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Названа дата начала продаж школьной формы

Названа дата начала продаж школьной формы До начала нового учебного года осталось около месяца. Родители уже готовятся к покупке новой школьной формы для своих детей. В этом году в продажу поступит новая школьная форма. Соответствующее постановление издал Кабинет министров Азербайджана.
Наука и образование
12 августа 2022 г. 11:26
Названа дата начала продаж школьной формы

До начала нового учебного года осталось около месяца. Родители уже готовятся к покупке новой школьной формы для своих детей. В этом году в продажу поступит новая школьная форма. Соответствующее постановление издал Кабинет министров Азербайджана.

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД) Этибар Азимов в ответ на запрос Report сообщил, что работы по пошиву школьных форм близятся к завершению, и к 16 августа эти формы поступят в продажу.

По словам Э.Азимова, школьная форма изготавливается в Бакинском швейном доме в двух цветах (белое поло, синие брюки и юбка) и (синее поло, серые брюки, юбка): "Школьная форма шьется из хлопчатобумажной ткани. Разница в ценах по сравнению с предыдущими годами будет ощутима. Наряду с Бакинским швейным домом, приобрести форму можно будет в сети супермаркетов Bravo".

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Версия на азербайджанском языке Məktəbli formalarının satışa çıxarılacağı vaxt açıqlanıb

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