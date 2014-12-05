​Началась регистрация участников I съезда ученых Азербайджана

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Приступили к регистрации делегатов на предстоящий 19 декабря I съезд ученых Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространила Национальная академия наук Азербайджана (НАНА).

Участники могут пройти регистрацию, войдя в соответствующий раздел официального сайта академии (http://ict.az/science_qurultay_qeyd/).

Отметим, что съезд организован НАНА, министерством связи и высоких технологий и министерством образования. Для организации съезда на высоком уровне рабочая группа подготовила специальный план мероприятий, установила повестку. На мероприятии ожидается участие действующих за рубежом влиятельных азербайджанских ученых, представителей государственного сектора, бизнес сектора, членов гражданского общества.

Кроме того, предусматривается прямая трансляция съезда через интернет, организуют также видеоконференции обсуждений и выступлений.