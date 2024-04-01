О нас

Минздрав Азербайджана подготовит ​​Национальную стратегию по психическому здоровью

Минздрав Азербайджана подготовит ​​Национальную стратегию по психическому здоровью В Азербайджане по рекомендации омбудсмена составлены семь клинических протоколов по психиатрическим учреждениям.
Наука и образование
1 апреля 2024 г. 12:33
Минздрав Азербайджана подготовит ​​Национальную стратегию по психическому здоровью

В Азербайджане по рекомендации омбудсмена составлены семь клинических протоколов по психиатрическим учреждениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на круглом столе на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Он отметил, что Минздрав планирует подготовку Национальной стратегии по психическому здоровью, создание Лечебно-производственных трудовых мастерских для пациентов, находящихся на лечении в психиатрических больницах, открытие центров психосоциальной реабилитации, проведение научных исследований в области психического здоровья.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri: Psixi sağlamlıq üzrə Milli Strategiya hazırlanacaq

Другие новости из категории

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности
Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности
1 апреля 2024 г. 11:14
ГЭЦ объявил прием документов в резидентуру
ГЭЦ объявил прием документов в резидентуру
1 апреля 2024 г. 10:31
Открыта древняя звездная система возле Млечного Пути 
Открыта древняя звездная система возле Млечного Пути 
31 марта 2024 г. 08:44
Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати
Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати
30 марта 2024 г. 08:47
Депутат предложил обеспечить всем детям без родительской опеки образование за счет государства
Депутат предложил обеспечить всем детям без родительской опеки образование за счет государства
29 марта 2024 г. 13:17
Процесс перевода учащихся подготовительных групп, IV и VI классов будет приостановлен 
Процесс перевода учащихся подготовительных групп, IV и VI классов будет приостановлен 
29 марта 2024 г. 12:25
Назначен новый проректор Сумгайытского государственного университета
Назначен новый проректор Сумгайытского государственного университета
28 марта 2024 г. 19:55
Агентство интеллектуальной собственности в прошлом году заработало около 2 млн манатов
Агентство интеллектуальной собственности в прошлом году заработало около 2 млн манатов
28 марта 2024 г. 13:27
Началась регистрация для участия во второй попытке поступления в магистратуру
Началась регистрация для участия во второй попытке поступления в магистратуру
28 марта 2024 г. 11:36
30 марта состоится тестовый этап по приему на работу директоров детских садов
30 марта состоится тестовый этап по приему на работу директоров детских садов
28 марта 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi