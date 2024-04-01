Минздрав Азербайджана подготовит ​​Национальную стратегию по психическому здоровью

В Азербайджане по рекомендации омбудсмена составлены семь клинических протоколов по психиатрическим учреждениям.

В Азербайджане по рекомендации омбудсмена составлены семь клинических протоколов по психиатрическим учреждениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на круглом столе на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Он отметил, что Минздрав планирует подготовку Национальной стратегии по психическому здоровью, создание Лечебно-производственных трудовых мастерских для пациентов, находящихся на лечении в психиатрических больницах, открытие центров психосоциальной реабилитации, проведение научных исследований в области психического здоровья.