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Министр: К проекту STEAM в этом году привлечены более 90 тысяч учеников

Министр: К проекту STEAM в этом году привлечены более 90 тысяч учеников Объявлено число студентов, присоединившихся к проекту STEAM в этом году.
Наука и образование
28 июня 2022 г. 14:25
Министр: К проекту STEAM в этом году привлечены более 90 тысяч учеников

Объявлено число студентов, присоединившихся к проекту STEAM в этом году.

Как сообщает карабахское бюро Report, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, участвовавший в открытии центра STEAM в полной средней школе № 9 города Мингячевир, сообщил журналистам, что в этом году более 90 тысяч учеников были привлечены к обучению в системе STEAM.

Министр отметил, что пока рано говорить об общих результатах таких проектов в сфере образования, но со временем они будут: "Как на фестивале TEKNOFEST, так и на STEAM FEST наши ученики представили достаточно много интересных проектов. Среди них даже были победители".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il STEAM layihəsinə qoşulan şagirdlərin sayı açıqlanıb

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