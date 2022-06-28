Министр: К проекту STEAM в этом году привлечены более 90 тысяч учеников

Министр: К проекту STEAM в этом году привлечены более 90 тысяч учеников

Объявлено число студентов, присоединившихся к проекту STEAM в этом году.

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Объявлено число студентов, присоединившихся к проекту STEAM в этом году. Как сообщает карабахское бюро Report, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, участвовавший в открытии центра STEAM в полной средней школе № 9 города Мингячевир, сообщил журналистам, что в этом году более 90 тысяч учеников были привлечены к обучению в системе STEAM. Министр отметил, что пока рано говорить об общих результатах таких проектов в сфере образования, но со временем они будут: "Как на фестивале TEKNOFEST, так и на STEAM FEST наши ученики представили достаточно много интересных проектов. Среди них даже были победители". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram