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Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию о возможном закрытии школ и продолжении обучения в дистанционной форме из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Наука и образование
19 октября 2021 г. 11:23
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о возможном закрытии школ и возращению к дистанционной форме обучения из-за роста случаев заражения коронавирусом.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что в случае принятия соответствующего решения общественность будет проинформирована.

Отметим, что в Азербайджане с 22 сентября возобновлено очное обучение в младших классах (I-IV), а с 29 сентября - в старших классах (V-XI).

В последние дни из-за заражения коронавирусом в Баку закрыты школа-лицей № 20, полная средняя школа № 245, школа-лицей "Анкара", более 200 классов в ряде учебных заведениях перешли на 14-дневное дистанционное обучение.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi məktəblərin bağlanacağı barədə məlumatlara münasibət bildirib

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