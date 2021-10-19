Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее

Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию о возможном закрытии школ и продолжении обучения в дистанционной форме из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о возможном закрытии школ и возращению к дистанционной форме обучения из-за роста случаев заражения коронавирусом.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что в случае принятия соответствующего решения общественность будет проинформирована.

Отметим, что в Азербайджане с 22 сентября возобновлено очное обучение в младших классах (I-IV), а с 29 сентября - в старших классах (V-XI).

В последние дни из-за заражения коронавирусом в Баку закрыты школа-лицей № 20, полная средняя школа № 245, школа-лицей "Анкара", более 200 классов в ряде учебных заведениях перешли на 14-дневное дистанционное обучение.