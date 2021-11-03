Министерство образования обратилось к учителям

Министерство образования прокомментировало вопрос о якобы принудительном введении педагогам 3-ей дозы вакцины.

Министерство образования прокомментировало вопрос о якобы принудительном введении педагогам 3-ей дозы вакцины.

Как сообщил Report и.о. заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов, вопрос вакцинации работников образования всегда носил рекомендательный характер.

"Министерство образования еще раз рекомендует учителям привиться третьей дозой вакцины, чтобы победить коронавирус. Вакцинация - единственный путь для продолжения очной формы обучения", - сказал он.