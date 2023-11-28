Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар может быть избран почетным членом НАНА

Турецкий ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар может быть избран почетным членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как сообщает Report, данный вопрос был включен в повестку дня общего собрания НАНА, которое состоится 29 ноября.
Азиз Санджар турецкий и американский ученый-биохимик, профессор университета Северной Каролины (США). В 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Томасом Линдалом и Полом Модричем за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК.
В 2021 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджанской Республики.