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Изучение генома летучих мышей поможет смягчить или управлять пандемиями COVID

Изучение генома летучих мышей поможет смягчить или управлять пандемиями COVID Генетическая информация летучих мышей поможет предотвратить и управлять будущими пандемиями.
Наука и образование
28 июля 2022 г. 12:03
Изучение генома летучих мышей поможет смягчить или управлять пандемиями COVID

Генетическая информация летучих мышей поможет предотвратить и управлять будущими пандемиями.

Как передает Report, об этом говорится в отчете исследователей из Тулейнского университета.

В нем говорится о том, что летучие мыши сталкиваются гораздо чаще с коронавирусами, чем другие млекопитающие.

"Пандемии, источником которых являются животные, подчеркивают необходимость изучения того, как естественные хозяева вирусов эволюционировали в ответ на появление патогенов. Это позволит смягчить будущие пандемии", — заявила один из авторов исследования Ханна Фрэнк.

Команда исследовала гены ACE2 и DPP4, которые служат рецепторами для вирусов, вызывающих COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром. По словам ученых, у летучих мышей эти гены испытывают более высокое давление отбора, чем у других млекопитающих.

Ученые также изучили аминокислоты, которые остаются в теле после контакта с вирусами. Исследователи обнаружили по меньшей мере 91 уникальную аминокислотную последовательность: 64 у летучих мышей и 38 у других млекопитающих.

По словам ученых, это означает, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе. Дальнейшее изучение генома летучих мышей поможет в будущем смягчить или управлять пандемиями коронавирусов.

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