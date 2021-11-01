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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада №7 в Шамахы

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада №7 в Шамахы 1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 7, построенного в городе Шамахы при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Наука и образование
1 ноября 2021 г. 19:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада №7 в Шамахы

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 7, построенного в городе Шамахы при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в дошкольном образовательном учреждении на 80 мест имеются групповые, игровые и спальные комнаты, спортивный, актовый и музыкальный залы, медицинский кабинет. Здесь созданы необходимые условия для овладения детьми базовыми знаниями и их развлечения. Во дворе детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, созданы детская площадка и беседки.

Отметим, что в рамках программы "Развитие дошкольных образовательных учреждений" Фонда Гейдара Алиева, начатой в 2014 году, был принят ряд мер по реконструкции детских дошкольных учреждений, обеспечению необходимых условий для обучения и воспитания детей. В рамках этой работы Фонд Гейдара Алиева реализовал проекты по строительству и ремонту яслей-детских садов в регионах, в том числе в Шамахинском районе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani president inaugurates orphanage-kindergarten in Shamakhi
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şamaxıda 7 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər

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