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Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?

Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление? В Азербайджане резко похолодало. А между тем, до начала отопительного сезона в стране остается две недели. Это вызывает недовольство некоторых родителей, жалующихся на холод в классных комнатах, из-за чего дети часто болеют и отстают от занятий.
Наука и образование
2 ноября 2021 г. 12:43
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?

В Азербайджане резко похолодало. А между тем, до начала отопительного сезона в стране остается две недели. Это вызывает недовольство некоторых родителей, жалующихся на холод в классных комнатах, из-за чего дети часто болеют и отстают от занятий. По мнению родителей, учитывая наступившие холода, не обязательно нужно ждать до 15 ноября, чтобы включить отопление в школах.

В ответ на запрос Report начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафик Алиев сказал, что вопрос отопления школ регулируется на основе договора между ОАО и Управлением образования города Баку:

"По договору отопительный сезон длится 5 месяцев. Если резко похолодает и Управление образования города Баку обратится к нам, а также будет гарантирована оплата за отопление, этот вопрос может быть рассмотрен. При текущих погодных условиях, когда среднесуточная температура воздуха составляет около 12 градусов, преждевременное начало отопительного сезона не предусмотрено. Вопрос может быть рассмотрен при резком похолодании".

Р.Алиев подчеркнул, что в горных районах отопительный сезон уже стартовал: "Ни в одной стране при 12 градусах тепла не стартует отопительный сезон, поэтому данный вопрос пока не рассматривается".

В Управлении образования города Баку в ответ на запрос Report сообщили, что в соответствии с решением Кабинета министров, обеспечение отоплением общеобразовательных учебных заведений стартует ежегодно 15 ноября и длится до 15 апреля.

"В школах проведен мониторинг в связи с готовностью к зиме, в соответствии с результатами мониторинга составлен список школ, в которых имеются эти проблемы, приняты соответствующие меры", - сообщили в Управлении.

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