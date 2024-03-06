Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели

Госагентство по дошкольному и общему образованию за последние две недели провело мониторинг в 50 школах на территории республики.

Госагентство по дошкольному и общему образованию за последние две недели провело мониторинг в почти 50 школах на территории республики.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге директор госагентства Эшги Багиров.

По его словам, поскольку в Азербайджане 9-летнее общее среднее образование является обязательным, учащихся не отстраняют от занятий без крайне веской причины.

"За последние две недели был проведен мониторинг в около 50 школах, были выявлены недочеты и сделаны серьезные предупреждения. Мониторинг не был связан лишь с посещаемостью, однако внимание данному вопросу уделялось", - сказал Багиров.