О нас

Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели

Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели Госагентство по дошкольному и общему образованию за последние две недели провело мониторинг в 50 школах на территории республики.
Наука и образование
6 марта 2024 г. 13:01
Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели

Госагентство по дошкольному и общему образованию за последние две недели провело мониторинг в почти 50 школах на территории республики.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге директор госагентства Эшги Багиров.

По его словам, поскольку в Азербайджане 9-летнее общее среднее образование является обязательным, учащихся не отстраняют от занятий без крайне веской причины.

"За последние две недели был проведен мониторинг в около 50 школах, были выявлены недочеты и сделаны серьезные предупреждения. Мониторинг не был связан лишь с посещаемостью, однако внимание данному вопросу уделялось", - сказал Багиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son iki həftə ərzində 50-yə yaxın məktəbdə monitorinq aparılıb, nöqsanlar aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi