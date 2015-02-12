ГКПС обнародовала дату вступительных экзаменов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов утвердила дату предстоящих в этом году вступительных экзаменов.

Об этом Report сообщили в ГКПС. Прием заявлений будет производиться с 1-го по 30-ое апреля. Для выпускников прежних лет вступительные экзамены по II и III группам состоятся 17 мая, по I и IV группам специальностей - 24 мая. Для выпускников текущего учебного года экзамены по I и IV группам специальностей назначены на 14 июля, а по II и III группам специальностей - на 25 июля.