ГЭЦ предупредил абитуриентов в связи с фейковыми аккаунтами в соцсетях

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратится в правоохранительные органы по поводу фейковых страниц и групп, созданных в соцсетях с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратится в правоохранительные органы по поводу фейковых страниц и групп, созданных в соцсетях с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в Facebook, Instagram, Telegram, TikTok и других социальных сетях создаются фейковые страницы и группы с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.

Создатели этих страниц выдают себя за сотрудников ГЭЦ и предлагают различные услуги (по регистрации и другие) за определенную плату.

В ГЭЦ рекомендовали пользователям соцсетей не вступать в подобные группы, созданные от имени Государственного экзаменационного центра, и получать информацию только на официальном сайте структуры.