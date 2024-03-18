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ГЭЦ предупредил абитуриентов в связи с фейковыми аккаунтами в соцсетях

ГЭЦ предупредил абитуриентов в связи с фейковыми аккаунтами в соцсетях Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратится в правоохранительные органы по поводу фейковых страниц и групп, созданных в соцсетях с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.
Наука и образование
18 марта 2024 г. 12:46
ГЭЦ предупредил абитуриентов в связи с фейковыми аккаунтами в соцсетях

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратится в правоохранительные органы по поводу фейковых страниц и групп, созданных в соцсетях с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в Facebook, Instagram, Telegram, TikTok и других социальных сетях создаются фейковые страницы и группы с использованием названия и логотипа (эмблемы) ГЭЦ.

Создатели этих страниц выдают себя за сотрудников ГЭЦ и предлагают различные услуги (по регистрации и другие) за определенную плату.

В ГЭЦ рекомендовали пользователям соцсетей не вступать в подобные группы, созданные от имени Государственного экзаменационного центра, и получать информацию только на официальном сайте структуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİM qurumun adından saxta səhifə və qrup yaradanlara xəbərdarlıq edib

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