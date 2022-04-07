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ГЭЦ посодействует подготовке учителей азербайджанского языка в Грузии

ГЭЦ посодействует подготовке учителей азербайджанского языка в Грузии Государственный экзаменационный центр посодействует подготовке учителей азербайджанского языка в Грузии.
Наука и образование
7 апреля 2022 г. 17:53
ГЭЦ посодействует подготовке учителей азербайджанского языка в Грузии

Государственный экзаменационный центр посодействует подготовке учителей азербайджанского языка в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, между председателем Совета директоров ГЭЦ Малейкой Аббасзаде и директором Национального центра экзаменов и оценок Грузии Софо Горгодзе состоялась онлайн-встреча.

На встрече была выражена обоюдная удовлетворенность официальным сотрудничеством между двумя структурами, подчеркнута важность выполняемых работ для укрепления связей между структурами.

В ходе встречи был обновлен ранее подписанный меморандум о взаимопонимании.

Представители Национального центра экзаменов и оценок Грузии приветствовали инициативу М.Аббасзаде о проведении в будущем совместных исследований.

Меморандум о взаимопонимании между ГЭЦ и Национальным центром экзаменов и оценок Грузии был подписан 20 мая 2020 года и обновлен 26 февраля 2021 года.

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