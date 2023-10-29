Делегация Совета высшего образования Турции посетила Азербайджан

Делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром посетила нашу страну.

Делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром посетила нашу страну.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Так, целью визита является продолжение переговоров по созданию Азербайджано-турецкого университета.

В рамках визита вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым, гости в селе Игрыг Губинского района посетили могилу турецкого солдата, Губинский мемориальный комплекс геноцида и Парк азербайджано-турецкой дружбы.