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Делегация Совета высшего образования Турции посетила Азербайджан

Делегация Совета высшего образования Турции посетила Азербайджан Делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром посетила нашу страну.
Наука и образование
29 октября 2023 г. 14:05
Делегация Совета высшего образования Турции посетила Азербайджан

Делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром посетила нашу страну.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Так, целью визита является продолжение переговоров по созданию Азербайджано-турецкого университета.

В рамках визита вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым, гости в селе Игрыг Губинского района посетили могилу турецкого солдата, Губинский мемориальный комплекс геноцида и Парк азербайджано-турецкой дружбы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Ali Təhsil Şurasının nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib

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