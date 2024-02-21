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Декан ADA: Исследования в сфере образования предотвратят негативные ситуации в образовательных учреждениях

Декан ADA: Исследования в сфере образования предотвратят негативные ситуации в образовательных учреждениях Университет ADA приветствует открытие первой в Азербайджане ассоциации исследований в области образования (AzERA).
Наука и образование
21 февраля 2024 г. 14:39
Декан ADA: Исследования в сфере образования предотвратят негативные ситуации в образовательных учреждениях

Университет ADA приветствует открытие первой в Азербайджане ассоциации исследований в области образования (AzERA).

Как передает Report, об этом сказала декан педагогического факультета университета ADA Ульвия Микаилова на мероприятии по случаю создания AzERA и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в университете ADA.

Микаилова отметила, что AzERA будет проводить исследования в области образования в Азербайджане, которые помогут решить и предотвратить множество негативных ситуаций, которые сегодня происходят в образовательных учреждениях.

"Исследования в области образования помогут найти ответы на многие вопросы, они очень важны для нашей страны. Также важно воспитать профессиональные кадры, которые будут заниматься этими исследованиями", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ülviyyə Mikayılova: Təhsil araşdırmaları təhsil müəssisələrində mənfi halların qarşısını almağa kömək edəcək

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