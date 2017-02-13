БВШН расширяет сотрудничество с Хьюстонским Университетом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча ректора Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова с сотрудницей по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Эми Петерсен. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Приветствовав гостью, ректор рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемого им вуза, успехах, достигнутых студентами, преподавателями и профессорами БВШН, а также о прочном сотрудничестве Высшей школы с Университетом Хериота-Ватта в Великобритании.

Эльмар Гасымов напомнил, что в январе 2015 года в Азербайджане побывала делегация Хьюстонского университета (США) во главе с ректором и президентом университета Рену Катор. Говоря о встречах, которые делегация университета провела в SOCAR и БВШН, ректор Высшей школы отметил, что в ходе визита между двумя высшими учебными заведениями был подписан Протокол о сотрудничестве по совместной подготовке магистров. Он также выразил интерес к расширению сотрудничества с Хьюстонским университетом в области реализации программ магистратуры.

Поблагодарив за прием, сотрудница по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Эми Петерсен остановилась на вопросах развития американо-азербайджанских отношений в сфере образования. Эми Петерсен отметила, что очень рада успехам БВШН, достигнутым за короткое время, в том числе в области налаживания сотрудничества с Хьюстонским университетом.

На встрече были также рассмотрены перспективы расширения связей между двумя высшими учебными заведениями, включая обмен студентами и преподавателями и организацию летних курсов.