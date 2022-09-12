Бакинский швейный дом обвинил директоров школ: Почему в их отношении не принимаются меры?

Перед Бакинским швейным домом собралось большое скопление людей.

Перед Бакинским швейным домом собралось большое скопление людей.

Как сообщает Report, за три дня до начала нового учебного года перед зданием Бакинского швейного дома собралась толпа родителей, желающих приобрести школьную форму.

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД - BTE) Этибар Азимов сообщил Report, что решение по новой школьной форме было принято поздно.

По его словам, даже после принятия решения никто из ответственных по этому вопросу лиц не обращался в предприятие: “У нас ни с кем нет контракта. Наша основная работа - пошив форм для силовых структур. Мы не можем замедлить это дела. Потому что был тендер, и у нас имеются контракты с соответствующими министерствами. С учетом дополнительных возможностей и времени мы захотели производить и школьную форму. Ежедневно мы производим и организуем продажу около 1 500 единиц школьной формы. Это максимум наших возможностей. Потому что мы частное предприятие и имеем обязательства по кредитованию. Мы не получаем государственную помощь. По этим причинам одно предприятие не может удовлетворить спрос бакинских школ, а другое дополнительное предприятие не производит школьную форму".

Э.Азимов подчеркнул, что причиной скопления людей является то, что директора школ заставляют родителей покупать школьную форму: “Они отправляют их, будто покупка школьной формы является обязательной. Но почему? Министр науки и образования тоже сказал, что приобретение новой школьной формы является добровольным. Здесь нет принуждения. Однако директора школ принуждают к этому родителей. Почему же не принимаются в отношении директоров меры?".