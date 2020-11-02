Уничтожен ЗРК «КУБ» противника

2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).
Уничтожен ЗРК «КУБ» противникаУничтожен ЗРК «КУБ» противника 2 ноября около 18.00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 22:10
https://static.report.az/photo/b9f911e3-59e8-33a9-a056-bc7840c10f97.jfif
Версия на азербайджанском языке ВидеоDüşmənin “KUB” zenit-raket kompleksi məhv edilib