Уничтожен ЗРК «КУБ» противника

2 ноября около 18.00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).

2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).