О нас
Report Georgia
Аудио новости

Уничтожен ЗРК «КУБ» противника

Уничтожен ЗРК «КУБ» противника 2 ноября около 18.00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 22:10
Уничтожен ЗРК «КУБ» противника

2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоDüşmənin “KUB” zenit-raket kompleksi məhv edilib

Новости партнеров

Самое важное

Уничтожен ЗРК «КУБ» противника
ВидеоУничтожен ЗРК «КУБ» противника
2 ноября 2020 г. 22:10
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
2 ноября 2020 г. 16:24
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
2 ноября 2020 г. 11:12
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi